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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 10:58
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Автодороги Донетчины заснежены, машины заносит

На территории области неблагоприятные погодные условия привели к затруднению движения автотранспорта. В настоящее время довольно сложный участок на автодороге «Волноваха — Марьинка». Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Утро. Автодорога "Волноваха - Угледар - Марьинка - Курахово". Довольно сложные погодные условия: туман, гололед и снег. Дорога не очищается. Машины заносит. Одну из таких вытаскивали из снега", - написал он в Фейсбуке.

А в воскресенье спасатели дважды вызволяли автомобили из снежных заносов. На трассе "Красногоровка-Галициновка" в сугроб попал Mercedes, на автодороге "Павловка-Причистовка" - грузовой автомобиль DAF.

Водителям рекомендуют без надобности не передвигаться на личном автотранспорте.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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