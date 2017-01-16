Вскоре «Укрзализныця» намерена открыть еще одно направление поездов в наш город. Речь идет о пассажирском составе «Мариуполь-Одесса». Об этом сообщил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок дальнего следования ПАО «Укрзализныця» Александр Красноштан.
По его словам, в настоящее время идет разработка маршрута, но непосредственно путь следования еще не утвержден. Предположительно, поезд будет запущен в марте 2017 года, пишет dnews.dn.ua.
«Мы работаем над этим маршрутом, потому что есть спрос и потребность в перевозках. Есть разные варианты, которые мы рассматриваем. Но сообщение, скорее всего, будет в конце марта», – отметил Красноштан.
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Поезд «Мариуполь-Одесса» планируют запустить в марте
Вскоре «Укрзализныця» намерена открыть еще одно направление поездов в наш город. Речь идет о пассажирском составе «Мариуполь-Одесса». Об этом сообщил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок дальнего следования ПАО «Укрзализныця» Александр Красноштан.
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Редакция «Мариупольских новостей»