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Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 11:29
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Поезд «Мариуполь-Одесса» планируют запустить в марте

Вскоре «Укрзализныця» намерена открыть еще одно направление поездов в наш город. Речь идет о пассажирском составе «Мариуполь-Одесса». Об этом сообщил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок дальнего следования ПАО «Укрзализныця» Александр Красноштан.

По его словам, в настоящее время идет разработка маршрута, но непосредственно путь следования еще не утвержден. Предположительно, поезд будет запущен в марте 2017 года, пишет dnews.dn.ua.

«Мы работаем над этим маршрутом, потому что есть спрос и потребность в перевозках. Есть разные варианты, которые мы рассматриваем. Но сообщение, скорее всего, будет в конце марта», – отметил Красноштан.




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