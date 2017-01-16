Минувшей ночью Горловка и ее окраины попали под обстрел. В результате повреждены жилые дома.
«Семь домов повреждено в пригородах Горловки за ночь. Разрушения зафиксированы по улицам Черникова, 28, 30; Славянская, 9, 13; Полетаева, 106; Богрицкого, 5; Железнодорожников, 33», - рассказал изданию ДНР ДАН и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
Информации о пострадавших нет.
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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 11:59
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Окрестности Горловки обстреляли: повреждены 7 жилых домов
Минувшей ночью Горловка и ее окраины попали под обстрел. В результате повреждены жилые дома.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»