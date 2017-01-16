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Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 12:59
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На неподконтрольной территории под Мариуполем стало больше блокпостов

В подконтрольном ДНР Новоазовском районе появились новые блокпосты. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Для усиления контроля и поддержания необходимой войсковой дисциплины среди военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовск направлено подразделение спецназначения из состава 1 АК (Донецк). Данным подразделением на территории Новоазовского района установлены блокпосты, на которых происходит проверка военных и гражданских», - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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