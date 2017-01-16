В подконтрольном ДНР Новоазовском районе появились новые блокпосты. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
«Для усиления контроля и поддержания необходимой войсковой дисциплины среди военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовск направлено подразделение спецназначения из состава 1 АК (Донецк). Данным подразделением на территории Новоазовского района установлены блокпосты, на которых происходит проверка военных и гражданских», - говорится в сообщении.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- На неподконтрольной территории под Мариуполем стало больше блокпостов
Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 12:59
Просмотров: 314
Комментариев: 0
На неподконтрольной территории под Мариуполем стало больше блокпостов
В подконтрольном ДНР Новоазовском районе появились новые блокпосты. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Окрестности Горловки обстреляли: повреждены 7 жилых домов
Информации о пострадавших нет
Подступы к Мариуполю обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов
Били из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»