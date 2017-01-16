В секторе «Мариуполь» больше всего обстрелов: вблизи Азовского моря применили пушки

На Мариупольском направлении количество огневых атак больше, чем на других двух вместе взятых. За сутки здесь произошло 37 обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Режим "тишины" нарушается по всей линии соприкосновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник традиционно применил минометы и пушки. Основные «горячие точки», как и раньше, – Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино. Бойцов ВСУ также обстреливает снайпер.



Украинские войска ведут интенсивный ответный огонь.