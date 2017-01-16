На Мариупольском направлении количество огневых атак больше, чем на других двух вместе взятых. За сутки здесь произошло 37 обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Режим "тишины" нарушается по всей линии соприкосновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник традиционно применил минометы и пушки. Основные «горячие точки», как и раньше, – Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино. Бойцов ВСУ также обстреливает снайпер.
Украинские войска ведут интенсивный ответный огонь.
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- В секторе «Мариуполь» больше всего обстрелов: вблизи Азовского моря применили пушки
Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 13:34
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В секторе «Мариуполь» больше всего обстрелов: вблизи Азовского моря применили пушки
На Мариупольском направлении количество огневых атак больше, чем на других двух вместе взятых. За сутки здесь произошло 37 обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»