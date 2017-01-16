vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1161 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 13:34
Просмотров: 471
Комментариев: 0

В секторе «Мариуполь» больше всего обстрелов: вблизи Азовского моря применили пушки

На Мариупольском направлении количество огневых атак больше, чем на других двух вместе взятых. За сутки здесь  произошло 37 обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Режим "тишины" нарушается по всей линии соприкосновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник традиционно применил минометы и пушки. Основные «горячие точки», как и раньше, – Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино. Бойцов ВСУ также обстреливает снайпер.

Украинские войска ведут интенсивный ответный огонь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Подступы к Мариуполю обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов

Били из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»