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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 14:24
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Сутки в зоне АТО: погибших нет, один военный ранен на Мариупольском направлении

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.

При этом один военнослужащий ВСУ получил ранения во время обстрелов. Это произошло на Мариупольском направлении - в районе Марьинки.

Такую информацию сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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