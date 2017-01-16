За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
При этом один военнослужащий ВСУ получил ранения во время обстрелов. Это произошло на Мариупольском направлении - в районе Марьинки.
Такую информацию сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 14:24
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Сутки в зоне АТО: погибших нет, один военный ранен на Мариупольском направлении
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»