В Мариуполе в течение 8 лет действовала онлайн-порностудия

В Кальмиусском районе в течение 8 лет действовала проностудия, которая почти ежедневно в онлайн-режиме транслировала "клубничку" за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер. Организатором была 27-летняя горожанка, ее деятельность разоблачили правоохранители, сообщили в пресс-службе горуправления полиции.



По словам подследственной, такой вид заработка предложил ей собственный муж. Вместе они нашли интернет-сайт с объявлением о регистрации девушек, которые будут проводить видео-чаты "18+" в режиме реального времени. По условиям договоренности, "актрисы" имели 30% от общей прибыли администраторов сайта. Сумма вычислялась от времени трансляции. В дуэте семья зарабатывала около 3 тысяч долларов в месяц.

После смерти мужа в прошлом году девушка продолжила нелегальный заработок. Признается, что выходила в эфир почти ежедневно. В целом, она была зарегистрирована на 5 сайтах, часть из которых транслировала прямое общение с девушкой, а еще часть - сохраняла видео с ее участием. Доступ к видео тоже был платным: в зависимости от количества пользователей, которые заплатили за возможность посмотреть его, она имела свой процент. Доходы злоумышленницы снизились до 500-700 долларов в месяц.



Подследственная использовала и методы конспирации - вела неприметный образ жизни, регистрировалась только на иностранных сайтах с закрытым доступом.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленницы. Изъяты компьютеры, диски, видеокамеры, флэш-накопители, телефоны и карты.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.302 "Создание или содержание мест разврата, совершенные с целью наживы" УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.