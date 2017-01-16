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Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 15:45
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[Фото]

Мариуполь готовится к Крещению: на море прорубили две купели

Массовое празднование большого христианского праздника Крещение в Мариуполе проходит с 2008 года. Каждый год есть желающие окунуться в прорубь.

Сегодня специалисты спасательно-аварийной водолазной службы прорубили две купели и очистили дно от посторонних предметов.

В Приморском районе купель подготовлена на водолазно-спасательной станции №1 по адресу Приморский бульвар, 38. В Левобережном районе купания пройдут на станции «Монолит» по ул. Виноградная, 60а. У купелей уже установлены палатки для жителей, которые примут участие в крещенском обряде.

Обряд освящения воды в Левобережном районе начнётся 19 января в 11:30, а в Приморском районе - в 12:00.

Также купание организуют в поселках Сартана и Талаковка.

Что касается культурной программы, то она будет насыщенной. Как сообщили в мэрии, после омовения мариупольцы смогут согреться горячим чаем из самовара за символическую плату, а украинское реестровое казачество угостит кулешом, глинтвейном и булочками, освещенными в церкви.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»