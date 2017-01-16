Пенсионный шок: в Минсоцполитики рассказали, чего коснется пенсионная реформа

Министр социальной политики Андрей Рева встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше. Во время разговора были озвучены основные составляющие пенсионной реформы, которые предлагает украинское профильное ведомство.



По словам Ревы, главная проблема Пенсионного фонда Украины – большая финансовая пропасть, ее необходимо закрывать, чтобы можно было уже в недалеком будущем платить хотя бы минимальные пенсии. Об этом пишет 24tv.ua, ссылаясь на "Правительственный портал".



Так, Минсоцполитики предлагает уменьшить страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту до 15 лет по состоянию на 1 января 2018 года, что позволит 30% граждан претендовать на пенсию. Такой срок дан, чтобы все молодые начали платить взносы, а старшие начали организовывать свою страховую-пенсионную картину с Единым социальным взносом (ЕСВ).



Поэтому пенсионеры делятся на четыре категории. Первая – пенсии по возрасту. Этой категории граждан при определенных, указанных выше условий, будет платить Пенсионный фонд.



"Будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа. Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет" – подчеркнул министр.



По его словам, также, возможно, будет законодательно прописано, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать. Придется делать выбор: или пенсия, или работа,



Чиновник охарактеризовал и второй вид пенсий – по инвалидности. "Источником выплат этой категории граждан будет не Пенсионный фонд, а Фонд социального страхования. В то же время готовятся документы для передачи органов медико-социальной экспертизы в управление Министерства социальной политики", – отметил Рева



Он анонсировал проведение ревизии, поскольку считает, что там есть немало злоупотреблений - не все официально признанные людьми с инвалидностью на самом деле являются таковыми. Особенно много, по его мнению, есть вопросов к 3-й группы инвалидности.



Рева добавил, что из Фонда социального страхования будут финансировать и пенсии по потере кормильца.



В четвертой категории пенсий – за выслугу лет – остаются только военнослужащие. Выслуга остается постоянной – 25 лет. "Однако единый социальный взнос с их зарплат будет платиться в двойном размере. Поскольку у военнослужащих всех категорий достаточно высокий риск получить травмы, увечья. И это с одной стороны. С другой – причина еще и в том, что ЕСВ будет платиться за меньшее количество лет. По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из государственного бюджета. После 60 – из Пенсионного фонда", – рассказал глава Минсоцполитики.



В планах предусматривается еще и отмена всех надбавок.



"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий. Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким же, как после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд", – заявил Рева.



Этот законопроект планируется подать на рассмотрение Верховной Рады в марте 2017 года. По словам министра, его должны принять в первом чтении, а вступит в силу в июле текущего года.



К слову, на сайте "Правительственного портала" публикация с этой информацией уже отстуствует.