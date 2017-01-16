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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 16:59
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Инфляция «съела» 251 миллион гривен, выделенных на восстановление Донбасса

Межведомственная комиссия, которая проанализирует использования средств, выделенных для восстановления Донецкой и Луганской областей, уже начала свою работу. Первые результаты проверки опубликованы пресс-службой Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так, из госбюджета была выделена сумма 3,6 млрд гривен. Они направлены на восстановление объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности, включая их содержание, и социально-экономическое развитие регионов.

Сообщается, что по состоянию на конец 2016 года в Луганской области были освоены лишь 13% средств или 143 млн гривен, а в Донецкой – 5% или 134,1 млн гривен.

В министерстве отмечают, что инфляционные потери по неосвоенной части средств на восстановление составили более 251 миллион гривен.

«Следует заметить, что за период июль-декабрь 2016 года в связи с ростом общего уровня цен, инфляционные потери по неосвоенной части средств по Донецкой области составили 181,3 млн грн., по Луганской - 70,8 млн грн», - говорится в сообщении.

Всего в Донецкой области за 2,6 млрд. гривен должны восстановить 584 объекта. В Луганской области за 1 миллиард должны восстановить 150 объектов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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