Инфляция «съела» 251 миллион гривен, выделенных на восстановление Донбасса

Межведомственная комиссия, которая проанализирует использования средств, выделенных для восстановления Донецкой и Луганской областей, уже начала свою работу. Первые результаты проверки опубликованы пресс-службой Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



Так, из госбюджета была выделена сумма 3,6 млрд гривен. Они направлены на восстановление объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности, включая их содержание, и социально-экономическое развитие регионов.



Сообщается, что по состоянию на конец 2016 года в Луганской области были освоены лишь 13% средств или 143 млн гривен, а в Донецкой – 5% или 134,1 млн гривен.



В министерстве отмечают, что инфляционные потери по неосвоенной части средств на восстановление составили более 251 миллион гривен.



«Следует заметить, что за период июль-декабрь 2016 года в связи с ростом общего уровня цен, инфляционные потери по неосвоенной части средств по Донецкой области составили 181,3 млн грн., по Луганской - 70,8 млн грн», - говорится в сообщении.



Всего в Донецкой области за 2,6 млрд. гривен должны восстановить 584 объекта. В Луганской области за 1 миллиард должны восстановить 150 объектов.