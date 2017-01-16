Правила крещенских купаний: что мариупольцам советуют спасатели и медики

19 января отмечается Крещение Господне. Считается, что в ночь с 18 на 19 число вода приобретает целебные свойства. Чтобы почувствовать чудодейственную силу, люди ее не только пьют, но и купаются в водоемах.



Чтобы крещенское омовение прошло без последствий, сотрудники ГСЧС рекомендуют придерживаться таких советов:



- не купаться в необустроенных для этого местах;

- не погружаться надолго в холодную воду, если нет предыдущего опыта, ведь пребывание в ледяной воде у незакаленных людей может привести к общему переохлаждению организма и ухудшению самочувствия;

- не оставлять детей без присмотра взрослых;

- к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.



Свои рекомендации о том, как правильно подойти к обряду Крещения, дал и главный врач Мариупольской станции скорой медицинской помощи Валерий Закаржевский.



По его словам, абсолютными противопоказаниями является наличие у человека заболевания сердца, нарушения сердечного ритма, стабильной и нестабильной стенокардии, эпилепсии. Что касается возрастного ценза, то людям, которым за 60 – нужно проконсультироваться относительно купания в проруби с врачом. Нельзя принимать участие в обряде Крещения детям до 5 лет.



Валерий Закаржевский не рекомендует принимать спиртное до купания в проруби, после – можно принять небольшую дозу алкоголя, которая даст эффект кратковременного согревания.



Чтобы процесс купания в ледяной проруби прошел для организма максимально комфортно, нужно подготовиться дома заранее. Например, за несколько дней принимать душ комнатой температуры, регулируя его градус. Таким образом, тело привыкает к стрессовым перепадам.



В Мариуполе в День Крещения в специальных местах, организованных для омовения, будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и спасатели.