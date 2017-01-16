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Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 17:54
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Правила крещенских купаний: что мариупольцам советуют спасатели и медики

19 января отмечается Крещение Господне. Считается, что в ночь с 18 на 19 число вода приобретает целебные свойства. Чтобы почувствовать чудодейственную силу, люди ее не только пьют, но и купаются в водоемах.

Чтобы крещенское омовение прошло без последствий, сотрудники ГСЧС рекомендуют придерживаться таких советов:

- не купаться в необустроенных для этого местах;

- не погружаться надолго в холодную воду, если нет предыдущего опыта, ведь пребывание в ледяной воде у незакаленных людей может привести к общему переохлаждению организма и ухудшению самочувствия;

- не оставлять детей без присмотра взрослых;

- к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

Свои рекомендации о том, как правильно подойти к обряду Крещения, дал и главный врач Мариупольской станции скорой медицинской помощи Валерий Закаржевский.

По его словам, абсолютными противопоказаниями является наличие у человека заболевания сердца, нарушения сердечного ритма, стабильной и нестабильной стенокардии, эпилепсии. Что касается возрастного ценза, то людям, которым за 60 – нужно проконсультироваться относительно купания в проруби с врачом. Нельзя принимать участие в обряде Крещения детям до 5 лет.

Валерий Закаржевский не рекомендует принимать спиртное до купания в проруби, после – можно принять небольшую дозу алкоголя, которая даст эффект кратковременного согревания.

Чтобы процесс купания в ледяной проруби прошел для организма максимально комфортно, нужно подготовиться дома заранее. Например, за несколько дней принимать душ комнатой температуры, регулируя его градус. Таким образом, тело привыкает к стрессовым перепадам.

В Мариуполе в День Крещения в специальных местах, организованных для омовения, будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и спасатели.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»