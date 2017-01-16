В Мариуполе открылся социальный бизнес-центр для начинающих предпринимателей и фрилансеров из числа переселенцев и местного населения, пострадавшего от конфликта на Востоке Украины. Проект реализуется при поддержке БФ «Каритас Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда.
Бизнес-центр будет выполнять две функции.
В частности, функцию коворкинга – единого рабочего пространства, в рамках которой бенефициар программы получает возможность работы на площадках бизнес-центра, не арендуя офис.
В рамках консультационной функции в бизнес-центре осуществляется обучение начинающих бизнес-активных участников программы основам ведения бизнеса и поддержка бенефициаров, уже ведущих свой бизнес, профессиональными консультациями.
Бизнес-центр действует на базе свободного пространства "Халабуда" (ул. Нильсена, 60).
Детальную информацию можно получить здесь.
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В Мариуполе заработал социальный бизнес-центр
В Мариуполе открылся социальный бизнес-центр для начинающих предпринимателей и фрилансеров из числа переселенцев и местного населения, пострадавшего от конфликта на Востоке Украины. Проект реализуется при поддержке БФ «Каритас Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»