«Луганское энергетическое объединение» с 23 января начнет отключать от электроснабжения бюджетные организации и учреждения Луганской области из-за долга более 13,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Причиной отключений облэнерго называет несовершенство постановления Кабмина №447 от 6 июля 2016 года, которое было принято для урегулирования вопроса расчетов «ЛЭО» и Госказначейства. В частности, в документе отсутствует подробный механизм погашения задолженности бюджетных учреждений за услуги по компенсации перетоков реактивной электроэнергии, штрафов, пени и других дополнительных услуг.
Проект изменений в постановление №447 сейчас находится на согласовании с Минэнергоугля, НКРЭКУ и казначейской службой. В ноябре 2016 года «ЛЭО» уже проводило отключения бюджетников, но по просьбам чиновников согласилось немного подождать.
«В то же время, "ЛЭО" сейчас переживает крайне трудный экономический период, поэтому уже не имеет никаких возможностей бесконечно ожидать, пока вышеуказанные ведомства закончат рассмотрение и согласование данного проекта», - отмечают в компании.
По состоянию на 1 января 2017 года потребители задолжали «Луганскому энергетическому объединению» около 5,4 млрд. гривен. 80% от общей суммы – долги с неконтролируемой территории.
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Бюджетные учреждения Луганщины может ожидать «блэкаут»
«Луганское энергетическое объединение» с 23 января начнет отключать от электроснабжения бюджетные организации и учреждения Луганской области из-за долга более 13,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»