Обмен пленными снова в тупике: переговоры в Минске прошли безрезультатно

На переговорах в Минске представители Л-ДНР настаивают на обмене почти 700 человек на 50 украинских заложников. Об этом в Фэйсбуке написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.



«Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до Нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностороннюю передачу 15 лиц, освобождение заложников и дальше заблокировано», - написла она.



По словам Геращенко, представители Л-ДНР заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин. «А сейчас они опять настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50», - отметила она.



ДНР в свою очередь заявила об отсутствии конструктивного диалога и настаивает на проведении видео-конференции с обязательным участием Виктора Медведчука. «Данная видео-конференция должна состоятся 18 января, главным вопросом будет проведение обмена пленными на Крещение». – сказала Дарья Морозова.