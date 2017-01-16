Дети-сироты из Мариуполя посетили Дом Правительства в Киеве и встретились с премьером Гройсманом

Воспитанники Мариупольской школы-интерната №2 сегодня побывали в Доме правительства, где встретились с премьер-министром Владимир Гройсман. Об этом сообщили в пресс-службе КМУ.



"Я очень рад сегодня приветствовать вас в этом зале. Для каждого человека, а вы знаете это особенно, свой родной край, свой дом очень важны. Украина - это наш родной дом, где мы родились, где мы растем, где мы будем успешными и каждый из вас тоже. Мы очень хотим, чтобы на нашей земле был мир. И мы как взрослые хотим, чтобы вы были счастливы, чтобы вы улыбались, чтобы вы имели хорошее образование, здоровье, чтобы ваши глаза не были расстроены. Это важно для всех нас. Пусть этот год принесет каждому из вас частичку человеческого тепла", - обратился Гройсман к маленьким гостям.

Ребятам показали зал, где проходят заседания Кабмина, и рассказали о работе правительства. Сидя в креслах министров, дети смогли почувствовать себя высокопоставленными лицами страны.



Кроме того, воспитанники школы-интерната рассказывали стихи. А премьер вручил им подарки и билеты в киевский дельфинарий.

Экскурсия детей продлится два дня. Они посетят музей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарную часть и Главное управления Нацполиции, посмотрят шоу в киевском дельфинарии и увидят главную елку страны на Софийской площади, которую специально решили закрыть только после ее посещения воспитанниками Мариупольского интерната.