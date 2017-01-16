Сегодня в зоне АТО основные бои сосредоточились на Мариупольском направлении, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 16 января, продолжились обстрелы украинских позиций на всех направлениях. За день зафиксировано 17 нарушений режима "тишины".



Большинство огневых атак произошло на Мариупольском направлении. Здесь из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали укрепления ВСУ в районе Павлополя, Гнутово, Водяного, Красногоровки, Широкино.



На Луганском направлении стреляли вблизи Новозвановки, на Донецком - огонь велся у Луганского и Мироновского. На всех этих участках фронта применялись гранатометы.



В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения.