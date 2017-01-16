По информации пресс-центра АТО, сегодня, 16 января, продолжились обстрелы украинских позиций на всех направлениях. За день зафиксировано 17 нарушений режима "тишины".
Большинство огневых атак произошло на Мариупольском направлении. Здесь из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали укрепления ВСУ в районе Павлополя, Гнутово, Водяного, Красногоровки, Широкино.
На Луганском направлении стреляли вблизи Новозвановки, на Донецком - огонь велся у Луганского и Мироновского. На всех этих участках фронта применялись гранатометы.
В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения.
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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 20:07
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Сегодня в зоне АТО основные бои сосредоточились на Мариупольском направлении, ранен военный
По информации пресс-центра АТО, сегодня, 16 января, продолжились обстрелы украинских позиций на всех направлениях. За день зафиксировано 17 нарушений режима "тишины".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»