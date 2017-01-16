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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 20:31
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На Донетчине полным ходом готовят жилье для переселенцев и военных

Полным ходом идут строительные работы в двух городских общежитиях Бахмута. Средства выделены из госбюджета на восстановление инфраструктуры Донецкой области. Жилье предназначено для участников АТО и переселенцев.

Так, на улице Гаршина завершается капитальная реконструкция бывшего 2-этажного общежития под жилье для военных. Здание с 2009 года стояло в запущенном состоянии. На реконструкцию выделено 7,6 млн. грн. Здесь укреплен фундамент, отремонтирован чердак, утеплены стены, заменены системы отопления и водоснабжения. В обновленном общежитии будет 8 двухкомнатных и 8 однокомнатных комфортных помещений.

«Уже в начале февраля военные получат это жилье бесплатно», - написал председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский в Фейсбуке. Он добавил, что трое будущих жителей нового дома – переселенцы.

Второй объект - трехэтажный дом на ул. Южной - почти 30 лет стоял недостроенный. Здесь будет общежитие для студентов и преподавателей перемещенного в Бахмут Горловского института иностранных языков, а также для вынужденных переселенцев. Общежитие рассчитано на 87 мест и имеет 29 комнат. Возле него построена котельная.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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