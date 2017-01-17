В Мариуполе рухнул светофор

На пересечении улиц Казанцева и Университетской в Мариуполе, недалеко от сгоревшего здания горсовета, на пешеходном переходе рухнул светофор.
Соответствующие снимки очевидцы выложили в социальных сетях.
На пересечении улиц Казанцева и Университетской в Мариуполе, недалеко от сгоревшего здания горсовета, на пешеходном переходе рухнул светофор.
Соответствующие снимки очевидцы выложили в социальных сетях.
Демонтаж велся при помощи спецтехники
Специалисты спасательно-аварийной водолазной службы очистили дно от посторонних предметов