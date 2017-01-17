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Рубрика: Новости Мариуполя
17-01-2017, 07:58
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[Фото]

В Мариуполе рухнул светофор

На пересечении улиц Казанцева и Университетской в Мариуполе, недалеко от сгоревшего здания горсовета, на пешеходном переходе рухнул светофор.

Соответствующие снимки очевидцы выложили в социальных сетях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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