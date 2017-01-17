Сначала вопрос: Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля? Да, все эти очевидные сегодня предметы были изобретены детьми.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей (Kid Inventors Day). Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin, 1706-1790). Замечательно, что свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.

В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внес неоценимый вклад в мировую науку. Некоторые умозаключения ученого на много десятков лет опередили эпоху. Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия ученого.

Но вернемся к изобретениям детей. Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата - незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе. Несомненно, флаг Аляски и сегодня выглядит очень стильно.

А батут? Идея его создания, казалось бы, лежала на поверхности. И вот в 1930 году, наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, некий Джордж Ниссен обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. На этом выступление акробатов обычно заканчивалось, но 16-летний подросток задумался и решил смастерить «подпрыгивающую установку», на которой можно бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе.

Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор — все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.

В День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации новых изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучит задорный смех, шутки, музыка, потому что изобретать — это естественное состояние всех детей.

Зосима-пчельник

В этот день Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником.

Существует и особая примета: если в этот день много снега — год будет медовым. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него — например, пряники, или медовые ириски.

Подходят к концу Святки, и нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. Поэтому в день Зосимы принято было гнать чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!». В это время «забивали черта» — колотили (понарошку, конечно) одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.

Любопытные девицы, желая узнать будущее, выходили вечером на двор примечать звезды. Если Большая Медведица оказывалась справа — это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь — это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.

Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

Именины:

Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп