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Рубрика: Новости Мариуполя
17-01-2017, 10:01
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Несколько домов в Мариуполе сегодня оставили без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, сегодня, 17 января, в связи с ремонтными работами КП «Горводоканала» на водоводе диаметром в 100 мм без воды с 9.00 до 12.00 остались жители ул. Кальмиусской, 111-133.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»