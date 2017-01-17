Пограничникам в зоне АТО повысят денежное обеспечение

Госпогранслужба Украины подготовила приказ о повышении денежного обеспечения пограничникам, которые несут службу в зоне АТО.

После его подписания размер выплаты на первой линии обороны (линии боевого соприкосновения) составит 6 тыс. гривен, что больше чем ранее на 1,8 тыс. гривен, а в других районах (местах) проведения АТО составит 2,4 тыс. гривен (увеличение на 1,2 тыс. гривен).

Напомним, в прошлом году денежное обеспечение пограничников повысили до уровня военных ВСУ и Нацгвардии. Сейчас контрактник первого года службы уже получает 7 тыс. гривен, а лейтенант после окончания учебного заведения - 9,5 тыс. гривен.