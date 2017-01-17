Канал СТБ оказался в центре скандала из-за «Битвы экстрасенсов» с участием российских военных

В минувшее воскресенье вечером телеканал СТБ транслировал в эфире один из выпусков российской передачи «Битва экстрасенсов». В нем показали испытание с участием российских военнослужащих, а один из них признался, что воевал на Донбассе.

На эту запись бурно отреагировали и телезрители, и активисты. Теперь этот вопрос будет рассмотрен 19 января на заседании Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания.

«По факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регулятора дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. Эфир телеканала СТБ записан. На очередном заседании Национальная рада вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством», - рассказали в пресс-службе Нацрады.

При этом глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский извинился за появление выпуска в эфире, назвав это "недопустимым с моральной точки зрения". По его словам, трансляция российской версии шоу будет прекращена, а сотрудники, допустившие ее выход в эфир - уволены.

«Всего было приобретено 22 эпизода, из которых в эфир вышло 3. Потери канала от прекращения показа составляют более 7 млн гривен, но мы осознаем необходимость такого шага», - добавил он.