vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1304 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
17-01-2017, 10:58
Просмотров: 387
Комментариев: 0

Канал СТБ оказался в центре скандала из-за «Битвы экстрасенсов» с участием российских военных

В минувшее воскресенье вечером телеканал СТБ транслировал в эфире один из выпусков российской передачи «Битва экстрасенсов». В нем показали испытание с участием российских военнослужащих, а один из них признался, что воевал на Донбассе.

На эту запись бурно отреагировали и телезрители, и активисты. Теперь этот вопрос будет рассмотрен 19 января на заседании Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания.

«По факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регулятора дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. Эфир телеканала СТБ записан. На очередном заседании Национальная рада вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством», - рассказали в пресс-службе Нацрады.

При этом глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский извинился за появление выпуска в эфире, назвав это "недопустимым с моральной точки зрения". По его словам, трансляция российской версии шоу будет прекращена, а сотрудники, допустившие ее выход в эфир - уволены.

«Всего было приобретено 22 эпизода, из которых в эфир вышло 3. Потери канала от прекращения показа составляют более 7 млн гривен, но мы осознаем необходимость такого шага», - добавил он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Украине запретили сериал «Отель Элеон»

Не спасла его даже Ольга Фреймут, которая исполнила одну из ролей

Наташа Королева через суд будет добиваться права приезжать в Украину

Певица подала иск с требованием отменить решение СБУ о запрете въезда в Украину на пять лет


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»