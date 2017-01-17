Под Мариуполем нашли минометную мину и артснаряд

Вчера, 16 января, на территории Волновахского района пиротехники нашли и обезвредили два боеприпаса.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, это 82-миллиметровая минометная мина и артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
Вчера, 16 января, на территории Волновахского района пиротехники нашли и обезвредили два боеприпаса.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, это 82-миллиметровая минометная мина и артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
Организатором была 27-летняя горожанка
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