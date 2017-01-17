Рада ввела в городском транспорте электронные билеты

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады депутаты приняли закон №4121 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте». За данное решение проголосовали 265 человек.
Таким образом, закон предусматривает введение электронных билетов в городском транспорте. Это позволит оценить реальное обращение денежных средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.