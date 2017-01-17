«Поющие трусы», «СКАЙ» и Козловский поборются за право выступать на «Евровидении

В полуфинал отбора на «Евровидение-2017» вошли 24 исполнителя.
Так, за право представлять Украину будут бороться исполнители Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, ROZHDEN, Анастасия Прудиус, TAYANNA, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, MamaRika, MELOVIN; группы AGHIAZMA, "Сальто Назад", Green Grey, Vivienne Mort, "Поющие трусы", DETACH, O.Torvald, Laliko, LETAY, Panivalkova, "СКАЙ", Monochromea, а также победитель онлайн-голосования – KUZNETSOV, которого поддержали 11,8 тыс. человек.
Три полуфинала пройдут 4, 11 и 18 февраля.