На Донетчину прибыли курсанты вузов МВД

В Донецкую область прибыли 58 курсантов двух ведомственных учебных заведений - Днепропетровского государственного университета внутренних дел и Национальной академии внутренних дел. В основном это будущие работники криминальной полиции и следственного подразделения, которые на протяжении месяца будут проходить здесь учебную практику, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В ведомстве подчеркнули, что все они являются жителями Донетчины, почти половина - с неподконтрольных территорий. Их возвращение в родную область и присоединение к рядам полиции Донетчины - очень необходимая и серьезная подмога тем полицейским, которые сегодня в круглосуточном режиме охраняют покой граждан прифронтовой зоны.