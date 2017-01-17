Богатства 8-ми миллиардеров превысили общее состояние половины человечества

Международное объединение организаций в борьбе с бедностью Oxfam в швейцарском Давосе обнародовали весьма интересный доклад со следующими цифрами. Так, 8 самых богатых людей планеты владеют богатством, превышающим общее состояние половины человечества: 426 миллиардов долларов против 409 миллиардов долларов.

Кроме того, их состояние превышает доходы 3,6 миллиарда наименее обеспеченных людей.

В ТОП-8 самых богатых людей мира, по данным Forbes, вошли: один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс ($ 75 миллиардов), владелец магазинов одежды Zara Амансио Ортега ($ 67 миллиардов), основатель компании «Berkshire Hathaway» Уоррен Баффет ($ 60,8 миллиардов), мексиканский магнат Карлос Слим Хелу ($ 50 млрд), основатель и генеральный директор Amazon.com Джефф Безос ($ 45,2 миллиардов), основатель Facebook Марк Цукерберг ($ 44,6 миллиардов), основатель «Oracle» Ларри Эллисон ($ 43,6 млрд) и создатель одноименной компании Майкл Блумберг ($ 40 миллиардов).

«Это неприлично, что такое богатство сосредоточено в руках нескольких людей, когда десятая часть населения планеты живет на менее чем два доллара в день», - отметила исполнительный директор Oxfam Винни Бянима.