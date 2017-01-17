Мариупольцы жалуются на коммунальщиков, которые оставляют после себя ямы, грязь и мусор

Мариупольцы неоднократно жаловались на сотрудников «Горводоканала» и «Мариупольтеплосети», которые после выполнения ремонтных работ оставляют после себя ямы, грязь и мусор. Вскоре о том, что места разрытий надо заасфальтировать, благополучно «забывают» - и такие «пейзажи» остаются во многих районах города.

С «криком о помощи» в социальных сетях выступил мариуполец Александр Кузнецов. Он опубликовал видеоролики, снятые возле дома №23а по бульвару Хмельницкого и «Обжоры» на пересечении проспектов Мира и Строителей. Он призвал депутатов и общественников вмешаться в эту ситуацию и научить коммунальщиков оставлять после себя порядок.