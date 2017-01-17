На Донбассе снизилась огневая активность

Луганское направление

Вчера было относительно спокойно. За сутки ни разу не открывали огонь из тяжелого вооружения. После полуночи открыли гранатометный огонь по Новозвановке. После захода солнца трижды обстреляли Станицу Луганскую и ее окрестности вблизи российской границы из гранатометов и стрелкового оружия. Такие факты обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 4 обстрела.

Донецкое направление

Здесь также значительно снизили свою огневую активность. Единственным исключением стала Авдеевка – здесь около 2 часов обстреливали украинские позиции из минометов. Огонь при этом велся сразу с двух разных направлений. При этом было выпущено 37 мин.

Также несколько обстрелов вчера произошло на Светлодарской дуге, в Зайцево и Опытном.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 6 обстрелов, 1 – из тяжелого вооружения.