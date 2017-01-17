В секторе «М» обстрелы продолжаются как днем, так и ночью, но тяжелое вооружение почти не применяется

За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 31 обстрел. Такие факты обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По-прежнему боевые действия вчера велись в Марьинском районе и на приморских рубежах. Стрелять продолжают как днем, так и ночью, правда, почти не применяя тяжелое вооружение.

Только в Павлополе по украинским позициям было выпущено несколько мин. Свою основную активность вчера сосредоточили на Павлополе, Гнутово и Широкино – именно на эти пункты приходится 80% всех обстрелов на Мариупольском направлении.