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  • В центре поселка под Мариуполем нашли гранату: движение перекрыли, территорию оцепили, людей эвакуировали

Рубрика: Новости Мариуполя
17-01-2017, 16:24
Просмотров: 308
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[Фото]

В центре поселка под Мариуполем нашли гранату: движение перекрыли, территорию оцепили, людей эвакуировали

В поселке Никольское (Володарское) возле стадиона «Колос» школьники нашли гранату. Они не стали брать трогать опасную находку, а рассказали о ней взрослым. В свою очередь, 42-летний местный житель обратился за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели у теннисного корта гранату Ф-1 с запалом, без кольца к ней. В этом боеприпасе до 300 смертоносных осколков, помноженных на начальную скорость разлета до 730 м/с, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Территорию оцепили, детей из библиотеки, находящейся рядом, эвакуировали, движение оцепили. Боеприпас был изъят, угроза нейтрализована.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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