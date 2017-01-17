В центре поселка под Мариуполем нашли гранату: движение перекрыли, территорию оцепили, людей эвакуировали

В поселке Никольское (Володарское) возле стадиона «Колос» школьники нашли гранату. Они не стали брать трогать опасную находку, а рассказали о ней взрослым. В свою очередь, 42-летний местный житель обратился за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели у теннисного корта гранату Ф-1 с запалом, без кольца к ней. В этом боеприпасе до 300 смертоносных осколков, помноженных на начальную скорость разлета до 730 м/с, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Территорию оцепили, детей из библиотеки, находящейся рядом, эвакуировали, движение оцепили. Боеприпас был изъят, угроза нейтрализована.