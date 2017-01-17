Осторожно! На дорогах туман

По информации Гидрометцентра, на территории Донецкой области ожидается температура -2 + 3, местами гололед, туман, видимость 200-250 метров.

Правоохранители напоминают водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Необходимо быть очень осторожными на дорогах, выбирать безопасный скоростной режим и учитывать интенсивность движения.

Во время поездок в условиях недостаточной видимости нужно быть внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения. При попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию ??до транспортных средств, движущихся впереди. Кроме того, необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами).

Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите свою жизнь!