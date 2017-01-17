В центре Мариуполя мать 5-летнего малыша устроила в своей квартире наркопритон

В правоохранительные органы Мариуполя обратились жители одной из многоэтажек в центре города, которые пожаловались на неприятный запах в подъезде, а также подозрительный контингент, который собирался в квартире матери 5-летнего ребенка, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

После смерти мужа 36-летняя женщина переняла его «ремесло» и начала изготавливать наркотики прямо на собственной кухне. Каждый день она принимала до 15 наркозависимых, а в это время ее ребенок дышал наркотическими парами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Во время проведения медицинского обследования женщина добровольно написала заявление о предоставлении ей возможности пройти стационарное лечение и навсегда избавиться от тяги к употреблению наркотических веществ.