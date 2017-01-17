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Рубрика: Новости Мариуполя
17-01-2017, 18:57
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Мариуполь отметит День соборности Украины цепью единения, живым трезубцем и митингом

В воскресенье, 22 января, Мариуполь, как и вся Украина, отметит День соборности. О том, как отметит прифронтовой город этот праздник - на выездном брифинге рассказала директор департамента культурного развития Мариупольского городского совета Оксана Гринько.

Так, в 12 часов состоится флешмоб, участники которого сделают цепь единения вокруг Драматического театра, держа в руках воздушные шары. Затем на Театральной площади мариупольцы выстроятся в живой трезубец. После вступительного слова хором споют Гимн Украины и отпустят шары в небо. Принять участие в флешмобе может любой желающий, сообщает пресс-служба горсовета.

А в 16:00 возле памятника Тарасу Шевченко пройдет торжественный митинг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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