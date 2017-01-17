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Рубрика: Новости Украины и мира
17-01-2017, 19:15
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Рада установила еще один праздник – День украинского добровольца

В ходе сегодняшнего заседания депутаты Верховной Рады проголосовали за установление нового праздника – Дня украинского добровольца. Его будут отмечать ежегодно 14 марта.

В постановлении говорится: «С целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности Верховная Рада Украины постановляет установить в Украине День украинского добровольца, который отмечать ежегодно 14 марта».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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