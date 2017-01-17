Рада установила еще один праздник – День украинского добровольца

В ходе сегодняшнего заседания депутаты Верховной Рады проголосовали за установление нового праздника – Дня украинского добровольца. Его будут отмечать ежегодно 14 марта.
В постановлении говорится: «С целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности Верховная Рада Украины постановляет установить в Украине День украинского добровольца, который отмечать ежегодно 14 марта».