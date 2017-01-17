Суровое наказание штрафами за игнорирование увеличения «минималки»

Во время поездки в Черниговскую область премьер-министр Владимир Гройсман предупредил предпринимателей, не желающих выплачивать своим работникам удвоенную минимальную зарплату: «Жить хорошо должен не только собственник бизнеса, но и его наёмные работники. Многие это понимают, но есть и те, кто хочет что-то нахимичить, меньше уплатить наёмному работнику. Но закон очень чётко говорит о том, что каждый работник должен получать не менее 3200 гривен. И если работодатель не начисляет 3200 гривен, он будет оштрафован. Там серьёзные штрафные санкции как наказание тому, кто не платит».

Премьер заявил, что работодатели, игнорирующие правительственное решение, будут сурово наказаны. Гройсман подчеркнул, что не имеет желания наказывать штрафами предпринимателей, но это вынужденная мера.

При этом глава правительства пообещал защищать интересы „белого“ бизнеса, который платит честную заработную плату, ему ничто не угрожает.

Но, к сожалению, не все предприниматели в нашей стране имеют возможность так резко увеличить денежное содержание своих сотрудников, у них попросту нет денег для выплаты таких зарплат… В этот факт, похоже, правительство отказывается верить, а может, и не хочет.

По крайней мере, на данный момент, вместо какой-либо поддержки предпринимателям, правительство уже создало для проведения проверок данного закона об увеличении минимальной заработной платы до 3200 гривен специальные группы. Новосозданные группы будут действовать как на государственном уровне, так и на местных уровнях, они наделены необходимыми полномочиями.

Тем не менее, некоторые народные депутаты, в числе которых и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, предлагают новое повышение минимальной зарплаты и подвергают резкой критике выступающих против такой политики.

По предварительным оценкам правительства, на обеспечение увеличения минимальной зарплаты дополнительный объём расходов составит 28 миллиардов гривен.

А вице-премьер-министр Украины Павел Розенко говорил, что Кабинет министров не будет запугивать бизнесменов и оказывать на них давление, но чётко выполнять решения правительства бизнес обязан.

С начала 2017 года в Украине начали своё действие законодательные нормы, в которых предусмотрены в числе прочего штрафы за выплату „зарплат в конвертах“ - 100 минимальных зарплат…