В Мариупольском пансионате для ветеранов постояльцев держат в жутких условиях: руководство выгоняло журналистов и вызывало полицию

Депутаты Ольга Пикула, Оксана Радченко и Светлана Ситник с волонтерами фонда «Помощь детям Донбасса» побывали в пансионате для ветеранов войны и труда №2 в Приморском районе, сообщает пресс-служба горсовета.

Первая половина мероприятия прошла благополучно: для пожилых людей, которые живут в пансионате, устроили концерт с выступлением творческого коллектива, деда Мороза и Снегурочки, также постояльцам вручили подарки.

Но после депутаты захотели вручить подарки ветеранам, которые не смогли спуститься в холл на праздник (а это 119 человек из 139), а заодно и проверить условия их проживания. Но руководство учреждения выступило против данной «инспекции».

«Увидев телекамеры, персонал пансионата не пускал ни нас, депутатов, ни волонтеров, запрещал съемку телевизионщикам, которые тоже приехали, чтобы осветить это мероприятие. Сотрудники дома вызвали полицию, но правоохранители, не увидев в наших действиях и действиях журналистов ничего противоправного, уехали. Заведующей пансионатом на месте не было, поэтому пришлось с ней общаться по телефону», - рассказывает Ольга Пикула.

Как выяснилось – не зря. Некоторые комнаты в учреждении в нормальном состоянии, но многие старики содержатся просто в нечеловеческих условиях: они жаловались на неполноценное питание, в палатах присутствует антисанитария, неприятный запах, ужасные стены и потолки, жуткое состояние туалета и душевых.

Депутаты не намерены оставлять эту ситуацию незамеченной, и уже в ближайшие дни будут встречаться с руководителями города и готовят депутатское обращение на имя городского головы.