В Украине запретили два фильма Эльдара Рязанова

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, недавно внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
48-летний актер недавно сыграл «ополченца армии ДНР» в фильме «Военный корреспондент» и таким образом стал персоной нон грата в Украине. На Новый год «Интеру» срочно пришлось вырезать половину своего «Голубого огонька» с его участием.
Кроме того, запрещены к показу 18 картин, в которых сыграл Цапник:
- х / ф Привет, дуралеи!, (Реж. Рязанов Э.) 1996 г.,
- х / ф Тихие омуты, (реж. Рязанов Э.) 2000 г.,
- х / ф Ни шагу назад, (реж. Воробьев В., Звездаков Е.) 2007 г.,
- х / ф Сорокапятка, (реж. Афонин В.) 2008 г.,
- х / ф Роман выходного дня, (реж. Жилко В.) 2009 г.,
- х / ф Услышь мое сердце, (реж. Фархшатова Ф.) 2009 г.,
- х / ф Зимнее танго, (реж. Янощук В.) 2011 г.,
- х / ф Ошибки любви, (реж. Снежная М.) 2012 г.,
- х / ф 30 свиданий, (реж. Капитан Т.) 2015г.,
- т / с Две судьбы, (реж. Краснопольский В., Усков В.) 2002 г.,
- т / с Под ливнем пуль, (реж. Воробьев В.) 2006 г.,
- т / с Формула стихии, (реж. Кузьменко Ю.) 2006 г.,
- т / с Колдовская любовь (1-62 сер), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008 г.,
- т / с Веское основание для убийства (реж. Горобец М.) 2009 г.,
- т / с Идеальный брак, (реж. Анашкин Н.) 2012 г.,
- т / с Братство десанта, (реж. Назикан А., Татарский В.) 2012 г.,
- т / с Королева бандитов, (реж. Девятилов В.) 2013 г.
- т / с Вечный отпуск, (реж. Власова В.) 2016 г.