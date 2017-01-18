В Украине запретили два фильма Эльдара Рязанова

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, недавно внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

48-летний актер недавно сыграл «ополченца армии ДНР» в фильме «Военный корреспондент» и таким образом стал персоной нон грата в Украине. На Новый год «Интеру» срочно пришлось вырезать половину своего «Голубого огонька» с его участием.

Кроме того, запрещены к показу 18 картин, в которых сыграл Цапник: