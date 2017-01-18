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Рубрика: Новости Донбасса
18-01-2017, 08:44
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В зоне АТО количество обстрелов увеличилось до 60, не пострадал ни один военный ВСУ

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе 61 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

На Луганском направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Новоалександровка, Валуйское, Попасная и Станица Луганская. Здесь применили минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, также работали снайперы.

На Донецком направлении из гранатометов разных систем и стрелкового оружия стреляли в районе Авдеевки, Опытного и Песков.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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