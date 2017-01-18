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Рубрика: Новости Украины и мира
18-01-2017, 09:15
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С 1 января звонки с таксофонов в Украине стали бесплатными

С 1 января в пределах города, региона и всей страны с таксофонов можно звонить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба «Укртелекома».

Также не тарифицируются и разговоры с абонентами SIP-телефонии «Укртелекома» (код «892»).

Кроме того, бесплатными стали звонки с одного таксофона на другой. А это почти 6 тысяч аппаратов по всей стране, которые расположены в общественных местах как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Это вокзалы, пляжи, центральные и спальные районы города, торговые центры, лечебно-оздоровительные учреждения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»