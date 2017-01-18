В Мариуполе на Крещение горэлектротранспорт будет работать дольше

Как сообщает пресс-служба горсовета, в связи с празднованием Крещения Господа в Мариуполе будет продлена работа горэлектротранспорта:

18 января

Продлено время работы трамвайного маршрута №3 во ІІ смену:

- Отправление с остановки к-т «Азовсталь» – 16:52; 17:13; 17:43.

- Отправление с остановки «Гор. больница №2» – 17:24; 17:42; 18:14.

- Отправление с остановки к-т «Азовсталь» в депо №2 - 17:50.

Продлено время работы троллейбусного маршрута №4 до 00:08.

19 января

Продлено время работы трамвайных маршрутов в І смену.

Маршрут №3:

- Отправление с остановки к-т «Азовсталь» - 8:18; 8:32; 8:53.

- Отправление с остановки «Гор. больница №2» – 8:46; 9:01; 9:20.

- Отправление с остановки к-т «Азовсталь» в депо №2 – 9:14; 9:27.

Маршрут №8:

- Отправление с остановки «ул. Казанцева» – 8:41; 9:15.

- Отправление с остановки «Гор. больница №2» в депо №3 – 9:14; 9:49.

Маршрут №10:

- Отправление с остановки «Энергоучасток» - 8:41; 9:29; 9:53; 13:28.

- Отправление с остановки «Гор. больница №2» в депо №3 – 9:36; 10:24; 10:46; 14:23.

На троллейбусном маршруте №4 будет работать 2 единицы техники. Время работы маршрута в одном графике с 4:58 до 19:43, а во втором - с 7:07 до 20:04.

А также автобусный маршрут № 105 «ПМР «Черемушки» - Правый берег» 18 и 19 января будет осуществлять свое движение по продленному графику работы:

- от микрорайона «Черемушки» - 5:32 до 21:56 (прибытие);

- от конечного пункта «Правый берег» - 5:48 до 21:16 (отправление).

Интервал движения на маршруте - 8 мин.