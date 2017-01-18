На Луганщине обстреляли оперативную группу полиции, которая прибыла расследовать убийство

Вчера, 17 января, в районе Золотого Луганской области под обстрел попала оперативная группа полиции, которая прибыла по вызову местной жительницы.
«Цинизм террористов выходит за пределы здравого смысла. Препятствование проведению следствия свидетельствует о попытках террористов скрыть собственное преступление против мирного населения. Ведь, по предварительной версии, мужчина погиб от пули вражеского снайпера. Чтобы гарантировать безопасность работы полицейских, мы вынуждены были обратиться к представителям миссии ОБСЕ», - рассказал замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко.