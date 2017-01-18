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Рубрика: Новости Мариуполя
18-01-2017, 11:20
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В Мариуполе 4-летний мальчик убежал от мамы

В правоохранительные органы Мариуполя поступило сразу два сообщения: мать 4-летнего мальчика рассказала о пропаже малыша, а прохожая увидела на улице ребенка без взрослых.

Как выяснилось, мальчик не захотел возвращаться домой с прогулки, вырвал от матери руку и убежал во дворы. Потом он увидел кота, погнался за ним и окончательно заблудился, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Через считанные минуты малыша вернули матери. Решается вопрос о привлечении мамы мальчика к административной ответственности.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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