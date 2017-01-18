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Рубрика: Образование
18-01-2017, 11:46
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В Мариуполе институт МВД проведет день открытых дверей

В субботу, 21 января, Донецкий юридический институт МВД проведет в Мариуполе день открытых дверей.

Подготовка специалистов осуществляется:
По дневной и заочной форме обучения по государственному заказу для подразделений Национальной полиции Украины
По дневной и заочной форме обучения на контрактной основе для подразделений Национальной полиции Украины, государственных и коммерческих учреждений

Специальности:
Право (специализации: хозяйственно-правовая, административно-правовая, уголовно-правовая, гражданско-правовая)
Правоохранительная деятельность
Образовательные уровни:
Бакалавр, магистр, доктор философии
Курсы довузовской подготовки:
Подготовка к внешнему независимому оцениванию

День открытых дверей пройдет в 12:00 по адресу: Мариуполь, проспект Строителей, 145.

Приемная комиссия работает по адресу: Кривой Рог, улица Степана Тильги, 21. Телефоны: 0679147454, 0999563108, (0564)950969, (0564)929607; E-mail: vstup.dui@i.ua. Официальный сайт: www.dli.donetsk.ua.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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