В Мариуполе институт МВД проведет день открытых дверей

В субботу, 21 января, Донецкий юридический институт МВД проведет в Мариуполе день открытых дверей.

Подготовка специалистов осуществляется:

По дневной и заочной форме обучения по государственному заказу для подразделений Национальной полиции Украины

По дневной и заочной форме обучения на контрактной основе для подразделений Национальной полиции Украины, государственных и коммерческих учреждений

Специальности:

Право (специализации: хозяйственно-правовая, административно-правовая, уголовно-правовая, гражданско-правовая)

Правоохранительная деятельность

Образовательные уровни:

Бакалавр, магистр, доктор философии

Курсы довузовской подготовки:

Подготовка к внешнему независимому оцениванию

День открытых дверей пройдет в 12:00 по адресу: Мариуполь, проспект Строителей, 145.

Приемная комиссия работает по адресу: Кривой Рог, улица Степана Тильги, 21. Телефоны: 0679147454, 0999563108, (0564)950969, (0564)929607; E-mail: vstup.dui@i.ua. Официальный сайт: www.dli.donetsk.ua.