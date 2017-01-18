Жебривский в Мариуполе ознакомился с реконструкцией швейцарской канализационной станции

Сегодня, 18 января, во время визита в Мариуполь глава Донецкой ВГА Павел Жебривский ознакомился с ходом реконструкции канализационной насосной станции № 5а КП "Горводоканала".

Начальник станции Владимир Ремпель рассказал о том, что выход из строя компенсационного оборудования и отсутствие частотного регулятора на двигателях насосных агрегатов являются причиной разрушения трубопроводов канализации из-за гидроударов. Проектная документация для проведения реконструкции станции готова, она стоила 9 млн. гривен. Сама реконструкция будет стоить около 18,6 млн. грн.

Владимир Ремпель отметил, что оборудование станции отработало более 20 лет, из них около 5 - в Швейцарии. Реконструкция позволит избавиться от выбросов канализационных стоков на улицы Мариуполя.

Подрядчики, которые будут осуществлять реконструкцию, сообщили Павлу Жебривскому, что работы будут начаты после получения всего комплекта оборудования и завершатся через 8 месяцев.