Рейтинг известных мариупольцев: кого народ знает и любит

Интернет-портал mariupol.news представил рейтинг известных личностей Мариуполя по мнению самих горожан. Среди самых популярных – чиновники, спортсмены, общественники и т.д.
Список возглавляет стронгмен Александр Лашин. Интересно, что городской голова Вадим Бойченко уступил богатырю и пока занимает второе место по количеству голосов.
Также в десятке ТОПа мариупольских знаменитостей – секретарь горсовета Степан Махсма, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета Ксения Сухова, начальник областной полиции Вячеслав Аброськин, директор Департамента экономики и структурных реформ Юрий Кампов, губернатор Донецкой области Павел Жебривский, директор центра изучения английского языка «OXFORD» Ольга Пикула, депутат горсовета Савелий Вашура и директор государственного предприятия «Мариупольский морской торговый порт» Александр Олейник.
С полным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.