Павел Жебривский в Мариуполе заявил о необходимости реформирования системы закупок «Рrozorro»

Во время сегодняшнего визита в Мариуполь губернатор Донецкой области Павел Жебривский подчеркнул, что существующая сегодня ситуация, наблюдаемая в системе тендерных закупок, неприемлема. По его словам, проводимые через систему "Рrozorro" процедуры уменьшают коррупцию, но значительно увеличивают время реализации проектов. Губернатор заявил, что от начала оформления проектных документов до начала фактических работ по его внедрению проходит около полугода.

Жебривский сообщил, что выступил с инициативой усовершенствования "Рrozorro" таким образом, чтобы сократить процедурное время до минимума.