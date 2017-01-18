В воскресенье, 22 января, Украина отметит День Соборности. К этому празднику мариупольская молодежь подготовила видеоролик, в котором поздравила всех украинцев с Днем соборности.
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- Мариупольская молодежь поздравила украинцев с Днем Соборности
Рубрика: Новости Мариуполя
18-01-2017, 14:42
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Мариупольская молодежь поздравила украинцев с Днем Соборности
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»