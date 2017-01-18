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Рубрика: Новости Мариуполя
18-01-2017, 14:42
Просмотров: 370
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[Видео]

Мариупольская молодежь поздравила украинцев с Днем Соборности

В воскресенье, 22 января, Украина отметит День Соборности. К этому празднику мариупольская молодежь подготовила видеоролик, в котором поздравила всех украинцев с Днем соборности.



Источник: городской сайт Мариупольские новости

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