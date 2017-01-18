На Донбассе продолжают применять тяжелое вооружение, обстрелы длятся часами

Луганское направление

Почти все обстрелы пришлись на Станично-Луганский и Попаснянский районы. Как и в прошлые дни, главной «горячей точкой» остается Троицкое – вчера там произошло 5 кратковременных минометных обстрелов, а также ряд более мелких провокаций.

Также неоднократно открывали огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской; при этом обстрелы продолжались с перерывами почти 3 часа. В Валуйском стрелял снайпер. В Золотом, Новоалександровке и Новозвановке произошло несколько перестрелок.

Как заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 19 обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

В Авдеевской промзоне вчера было 3 больших перестрелки – утром, днем ??и вечером. Каждая из них длилась 2 часа. Также провели мощные обстрелы наших позиций в Зайцево, Троицком Ясиноватского района и в Донецком аэропорту. Тяжелое вооружение не применяли. На Светлодарской дуге и в Новолуганском вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении вчера произошло 9 обстрелов.