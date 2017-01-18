Остарбайтеры: сегодня в Украине вспоминают события 75-летней давности

Сегодня, 18 января, в Украине вспоминают и чтят память остарбайтеров – людей, которых принудительно вывезли на работу в Германию. Началось это 75 лет назад – во время Второй мировой войны. Со времен использования рабского труда это самое массовое принудительное использование человеческой силы.

По данным Украинского института национальной памяти, на принудительных работах трудились 13,5 млн иностранных рабочих: военнопленные, узники концлагерей, гражданские лица. 8,4 млн гражданских были выходцами из стран Западной и Восточной Европы. Из них по состоянию на 30 сентября 1944 г. 3 млн были вывезены с территории СССР. Из них, по оценкам исследователей, - 1,7-2,4 млн человек были украинцами. Масштабное использование рабочих из Украины началось в 1942 году и продолжалось до 1945-го.

Иностранцы в Германии работали в добывающей и обрабатывающей промышленности, транспорте и строительстве, сельском и домашнем хозяйстве. При этом жили они в жутких условиях: получали половину или треть зарплаты немца, и из этой суммы еще вычитали деньги на содержание. За проступки предусматривались суровые штрафы - от телесных наказаний до отправки в штрафной или концентрационный лагерь. Половые отношения с немцами наказывались повешением, с другими иностранцами - заключением в концлагере.

Находясь на принудительных работах, остарбайтеры утомительно работали, голодали, часто болели. По сравнению с другими иностранными рабочими они чаще получали травмы, умирали от инфекционных болезней и истощения.

Международный военный трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал принудительный труд иностранцев, который использовали в нацистской Германии, преступлением против человечности и нарушением норм международного права.